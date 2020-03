Les comparateurs de mutuelles pour chiens

En France, l’assurance santé obligatoire est gérée par la sécurité sociale. Si vous pouvez y inclure les membres de votre famille, les animaux en sont exclus. Un foyer sur deux en France possède un animal de compagnie. Les chiens sont les deuxièmes animaux préférés derrière les chats avec un peu plus de 7 millions d’individus. Comme tout être vivant, votre chien est exposé aux affres de la maladie ou aux accidents. Et si dans le plus parfait des mondes, il en venait à en réchapper, la loi en France oblige les propriétaires d’animaux à les faire vacciner régulièrement. Vous aurez donc à rendre visite de façon courante à un vétérinaire. Les consultations, les vaccins, les hospitalisations ou toute autre dépense liée à la santé de votre chien vous reviennent entièrement. Ces frais peuvent rapidement devenir très élevés pour votre portefeuille et devenir un casse-tête. Souscrire à une assurance santé pour animaux devient donc une quasi-obligation. Les mutuelles de santé proposent des contrats d’assurance santé pour votre animal. Que ce soit un chien, un chat ou tout autre animal domestique, vous pouvez lui contracter une assurance santé pour couvrir les dépenses liées à ses soins en cas de maladie, d’accident ou tout simplement pour ses consultations chez le vétérinaire. Une assurance santé pour chien peut être contractée auprès de plusieurs mutuelles pour animaux.

Comment trouver une bonne assurance santé pour votre chien ?

Plusieurs sites internet proposent des comparateurs d’assurance santé pour animaux afin de vous faciliter la recherche d’un contrat pour votre chien. Les comparateurs sont des outils disponibles en ligne qui évaluent, en fonction des données que vous aurez entrées, les meilleures assurances santé pour votre chien, chat ou autre animal de compagnie. Les principales données prises en compte sont l’âge, le type d’animal, la race. Le comparateur, après que vous ayez entré ces données, vous propose différentes formules d’assurance éditées par les mutuelles pour animaux. Vous n’avez plus qu’à choisir la formule qui vous sied en tenant compte des garanties fournies par la mutuelle. Le coût des assurances tient surtout compte de l’âge de l’animal et du niveau de couverture que vous souhaitez. Les mutuelles pour chien, chat ou autres animaux domestiques peuvent rembourser jusqu’à 100 % des dépenses de santé de votre animal de compagnie.

Les mutuelles pour animaux

Exclus naturellement de la sécurité sociale, les animaux n’en ont pas pour autant les mêmes besoins que les êtres vivants en matière de santé. C’est pour pallier ce problème que des mutuelles pour animaux proposant des assurances responsabilité civile pour animaux ont été créées. Celle-ci s’occupe de la couverture santé de vos animaux domestiques. En cas de dépenses liées à des soins, votre assurance chien ou chat vous rembourse selon le degré de couverture auquel vous aurez souscrit dans votre contrat. Pour les propriétaires de plusieurs animaux, des réductions conséquentes sont souvent proposées à partir du deuxième animal. Contracter une assurance santé dans une mutuelle pour son chien est donc un moyen pour vous de pouvoir profiter de lui en toute quiétude.

Source : https://www.chiens-evasion.com/